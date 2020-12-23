Украина выплатила 800 тысяч гривен люстрированным чиновникам по решению ЕСПЧ

Фото: мнистр юстиции Украины Денис Малюська (РБК-Украина)

В Министерстве юстиции Украины рассказали о компенсациях, которые выплатили люстрированным чиновникам. Украина выплатила около 818,8 тысяч гривен.

Об этом в Минюсте сообщили в ответ на запрос РБК-Украина, говорится в материале "Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации".

Только в апреле выплатили 27,7 тысяч евро или около 818,8 тысяч гривен. Однако, экс-прокурор Олег Пидгайный считает, что выплаты могут составить миллиарды гривен.

Ранее он работал заместителем прокурора Черниговской области, а в октябре 2014 года был люстрирован с должности начальника управления международно-правовой помощи Генпрокуратуры.

По его оценкам, в ЕСПЧ уже обратилось около 140 бывших чиновников, уволенных в рамках закона об очищении власти.

Напомним, в Минюсте рассказали, кто блокирует изменение закона о люстрации.

Отметим, у Зеленского считают, что закон о люстрации должны признать неконституционым.

В июне Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон о люстрации.