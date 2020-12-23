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У Зеленского считают, что закон о люстрации должны признать неконституционным

Киев, Среда 23 декабря 2020 08:45
У Зеленского считают, что закон о люстрации должны признать неконституционным
Фото: Федор Вениславский (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

Украинские суды активно рассматривают дела о люстрации - только Окружной суд Киева за последний год вынес более 100 решений о восстановлении чиновников. Представитель президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский считает, что, чтобы остановить "люстрационную чехарду", КСУ необходимо признать закон о люстрации неконституционным.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Большая чистка: почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации".

"Я думаю, что правильный вариант, чтобы КСУ наконец-то решил этот вопрос относительно конституционности закона об очищении власти, и, по моему убеждению, есть все основания, чтобы признать его таким, который не соответствует Конституции Украины", - сказал Вениславский.

Он добавил, что после решения КСУ парламент должен будет заполнить пробелы в правовом урегулировании люстрации и внести законодательные изменения. При этом, по словам источника РБК-Украина в монобольшинстве, пока вопрос люстрации не стоит среди приоритетов на ближайшее будущее.

Напомним, в июне Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон о люстрации.

Однако позже Кабмин снял с рассмотрения изменения в закон "Об очищении власти".

Также РБК-Украина писало, что еще в 2019 году Европейский суд по правам человека признал, что увольнение чиновников по закону о люстрации привело к нарушению их прав.

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