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Кабмин рассмотрит изменения к закону о люстрации

Новости » Политика     17.06.2020 - 17:50
Кабмин рассмотрит изменения к закону о люстрации
Фото: Денис Малюська (facebook.com)

Минюст разработал законопроект об изменения в закон о люстрации

Министерство юстиции разработало законопроект о внесении изменений в закон о люстрации. Данный документ будет должен рассмотреть Кабинет министров в течение нескольких недель.

Об этом на брифинге сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, изменения в закон о люстрации станут частью выполнения решения Европейского суда по правам человека, который признал данный закон таким, что нарушает некоторые конвенционные засады. Другой частью выполнения решения ЕСПЧ станут компенсации тем, кто подал жалобу в Европейский суд.

"Свои шаги для приведения законодательства в соответствие мы сделали, мы разработали законопроект о внесении изменений в закон об очищении власти, внесли его в Кабинет министров Украины и ожидаем, что он будет рассмотрен Кабинетом министров Украины или в следующую среду, или через неделю. Неделю-две - у нас будет позиция не только министерства, но и позицию всего Кабинета министров Украины и мы вынесем (законопроект - ред.) на рассмотрение Верховной рады", - сказал Малюська.

Напомним, в октябре 2019 года ЕСПЧ признал, что увольнения чиновников по закону о люстрации привели к нарушению их прав.

В конце апреля спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью РБК-Украина заявил, что не поддерживает закон о люстрации, так как по нему были уволены эффективные чиновники, которые не были замешаны в скандалах.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что есть люди, которым нельзя отменять люстрацию.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраинылюстрацияМинистерство юстиции Украины
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