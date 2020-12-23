Україна виплатила 800 тисяч гривень люстрованим посадовцям за рішенням ЄСПЛ

Фото: мнистр юстиції України Денис Малюська (РБК-Україна)

У Міністерстві юстиції України розповіли про компенсації, які виплатили люстрованим посадовцям. Україна виплатила близько 818,8 тисяч гривень.

Про це в Мін'юсті повідомили у відповідь на запит РБК-Україна, йдеться в матеріалі "Велика чистка: чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію".

Тільки в квітні виплатили 27,7 тисяч євро або близько 818,8 тисяч гривень. Однак, екс-прокурор Олег Підгайний вважає, що виплати можуть скласти мільярди гривень.

Раніше він працював заступником прокурора Чернігівської області, а в жовтні 2014 року був люстрований з посади начальника управління міжнародно-правової допомоги Генпрокуратури.

За його оцінками, в ЄСПЛ вже звернулося близько 140 колишніх посадовців, звільнених у рамках закону про очищення влади.

Нагадаємо, в Мін'юсті розповіли, хто блокує зміну закону про люстрацію.

Зазначимо, у Зеленського вважають, що закон про люстрацію повинні визнати неконституційним.

У червні Міністерство юстиції розробило законопроект про внесення змін у закон про люстрацію.