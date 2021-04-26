Украина выиграла три "бронзы" на Чемпионате Европы по греко-римской борьбе

В польской Варшаве завершился Чемпионат Европы по борьбе . Украинские борцы греко-римского стиля завоевали три бронзовые медали европейского первенства.

Об этом сообщает Федерация Украины по греко-римской борьбе .

В общекомандном зачете украинская сборная по греко-римской борьбе заняла четвертое место.

Так, вчера бронзовые медали выиграли Виктор Петрик (до 60 кг) и Максим Евтушенко (до 72 кг). Петрик в борьбе за "бронзу" одолел белоруса Глеба Макаренко, а Евтушенко - поляка Романа Покурковски. Днем ранее бронзовую медаль ЧЕ завоевал Жан Беленюк (до 85 кг), выиграв у немца Максимилиана Кудлу.

Напомним, украинки на ЧЕ по борьбе завоевали шесть медалей, две из которых - золотых. В общекомандном зачете женская сборная Украины заняла второе место.

Также РБК-Украина писало, что украинские борцы вольного стиля завоевали три "бронзы" и одно "серебро", что позволило стать Украине второй в командном медальном зачете.

Отметим, недавно также завершился Чемпионат Европы по дзюдо. Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед.