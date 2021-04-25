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Жан Беленюк выиграл бронзу на чемпионате Европы

Новина українською → Европа, Воскресенье 25 апреля 2021 01:45
Жан Беленюк выиграл бронзу на чемпионате Европы Фото: Бронза Беленюка стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы (instagram.com/zhanbeleniuk)
Автор: Даша Харченко

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе. Чемпионат проходит в столице Польши Варшаве.

Об этом сообщает isport.ua

Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любуріча 7:1 утром 24 апреля, а уже в вечерней программе в борьбе за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1 в категории до 85 кг.

Бронза борца стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы.

Стоит отметить, что для самого Беленюка это пятая медаль на чемпионатах Европы. Он имеет три золота 2014 года, 2016 и 2019 годов, а также бронзу 2012 года.

Напомним, в январе 2021 года Жан Беленюк вернулся на ковер, где не выступал с сентября 2019 года. Он стал чемпионом соревнования Гран-при Загреба. Спортсмен завоевал награду в весовой категории до 87 килограммов.

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