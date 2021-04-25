Жан Беленюк выиграл бронзу на чемпионате Европы

Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе. Чемпионат проходит в столице Польши Варшаве.

Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любуріча 7:1 утром 24 апреля, а уже в вечерней программе в борьбе за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1 в категории до 85 кг.

Бронза борца стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы.

Стоит отметить, что для самого Беленюка это пятая медаль на чемпионатах Европы. Он имеет три золота 2014 года, 2016 и 2019 годов, а также бронзу 2012 года.