Жан Беленюк выиграл бронзу на чемпионате Европы
Украинский борец греко-римского стиля и народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной борьбе. Чемпионат проходит в столице Польши Варшаве.
Об этом сообщает isport.ua
Беленюк выиграл у хорвата Вякослава Любуріча 7:1 утром 24 апреля, а уже в вечерней программе в борьбе за бронзу одержал победу над немцем Максимилианом Кудлой - 1:1 в категории до 85 кг.
Бронза борца стала первой медалью украинской команды по греко-римской борьбе на этом чемпионате Европы.
Стоит отметить, что для самого Беленюка это пятая медаль на чемпионатах Европы. Он имеет три золота 2014 года, 2016 и 2019 годов, а также бронзу 2012 года.
Напомним, в январе 2021 года Жан Беленюк вернулся на ковер, где не выступал с сентября 2019 года. Он стал чемпионом соревнования Гран-при Загреба. Спортсмен завоевал награду в весовой категории до 87 килограммов.