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Чемпионат Европы по борьбе: украинки завоевали шесть медалей, две из них - золотые

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 22:38
Чемпионат Европы по борьбе: украинки завоевали шесть медалей, две из них - золотые Фото: украинская сборная заняла второе место в турнирной таблице (ukrwrestling.com.ua)
Автор: Инна Собора

На Чемпионате Европы по борьбе, который проходил в Варшаве (Польша), украинские спортсменки завоевали шесть медалей. Среди них-два "золота".

Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины.

В общем, женская сборная Украины заняла второе место в командном зачете на чемпионате Европы.

"Наши девушки завоевали шесть медалей, две из которых высшего сорта!", - говорится в сообщении.

"Золото" завоевали Ирина Коляденко и Алла Белинская.

"Серебро" - Татьяна Рожко.

"Бронзу" завоевали Алина Бережная, Кристина-Зоряна Демко, Алина Грушина-Акобия.

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня за "золото" будут бороться Ирина Коляденко (до 62 кг), Татьяна Рыжко (до 65 кг) и Алла Белинская (до 72 кг). В малых финалах за бронзовые награды будут соревноваться Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Мария Винник (до 53 кг).

Вчера бронзовые медали завоевали Кристина Зоряна Демко (весовая категория до 55 кг), а также Алина Бережная (68 кг).

Отметим, на прошлой неделе завершился Чемпионат Европы по дзюдо. Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед

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