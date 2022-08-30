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Украина может ввести санкции против патриарха Кирилла и иерархов РПЦ

Фото: патриарх Кирилл (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Кабинет министров Украины одобрил предложения по введению санкций против патриарха Кирилла и ряда представителей Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что санкционный список вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Предлагается ввести санкции сроком на 10 лет против:

  • патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)
  • руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича)
  • заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ протоиерея Николая Балашова (Балашова Николая Владимировича)
  • митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Шевкунова Георгия Александровича)
  • архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича)
  • протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова
  • митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева
  • православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова

Санкции предусматривают: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.

Напомним, ранее Литва запретила въезд патриарху Кириллу, а Канада ввела против него санкции. В то же время ограничения в отношении него не были поддержаны на уровне Евросоюза.

В связи с тем, что глава РПЦ поддерживает войну, Православная церковь Украины просила Вселенский патриархат лишить его престола.

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Патриарх КириллСанкции против России