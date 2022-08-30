Украина может ввести санкции против патриарха Кирилла и иерархов РПЦ

Кабинет министров Украины одобрил предложения по введению санкций против патриарха Кирилла и ряда представителей Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что санкционный список вынесут на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны. Предлагается ввести санкции сроком на 10 лет против: патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича)

руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича)

заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ протоиерея Николая Балашова (Балашова Николая Владимировича)

митрополита Псковского и Порховского РПЦ Тихона (Шевкунова Георгия Александровича)

архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича)

протоиерея РПЦ, писателя, проповедника и педагога Артемия Владимирова

митрофорного протоиерея РПЦ, проповедника, телеведущего Андрея Ткачева

православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Алексея Осипова Санкции предусматривают: блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества, прекращение культурных обменов и сотрудничества, аннулирование официальных визитов и т.д.