Україна може запровадити санкції проти патріарха Кирила та ієрархів РПЦ

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо введення санкцій проти патріарха Кирила і ряду представників Російської православної церкви (РПЦ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що санкційний список винесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Пропонується запровадити санкції строком на 10 років проти: патріарха Московського і всієї Русі Кирила (Гундяєва Володимира Михайловича)

керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича)

заступника керівника Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича)

митрополита Псковського і Порховського РПЦ Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича)

архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зірянського РПЦ Питирима (Волочкова Павла Павловича)

протоієрея РПЦ, письменника, проповідника і педагога Артемія Владимирова

митрофорного протоієрея РПЦ, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова

православного богослова, педагога і публіциста, доктора богослов'я, заслуженого професора Московської православної духовної академії і семінарії Олексія Осипова Санкції передбачають: блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по Україні, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів і співробітництва, анулювання офіційних візитів і т. д.