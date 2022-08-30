Україна може запровадити санкції проти патріарха Кирила та ієрархів РПЦ

Кабінет міністрів України схвалив пропозиції щодо введення санкцій проти патріарха Кирила і ряду представників Російської православної церкви (РПЦ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Повідомляється, що санкційний список винесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони. Пропонується запровадити санкції строком на 10 років проти:
Санкції передбачають: блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по Україні, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, заборону на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів і співробітництва, анулювання офіційних візитів і т. д.
Нагадаємо, раніше Литва заборонила в'їзд патріарху Кирилу, а Канада ввела проти нього санкції. У той же час обмеження щодо нього не були підтримані на рівні Євросоюзу.
У зв'язку з тим, що глава РПЦ підтримує війну, Православна церква України просила Вселенський патріархат позбавити його престолу.
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