Украина может ввести "налог на Google": что предлагает законопроект

На этой неделе Верховная рада рассмотрит законопроект №4184, который условно называют "налогом на Google". Этим законом намерены обложить налогами иностранные компании, предоставляющие украинцам услуги в интернете.
Об этом в Facebook глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.
Предполагается, что "налог на Google" будут платить иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги в интернете. А также представительства иностранных компаний в Украине, которые предоставляют электронные услуги.
Электронные услуги будут предоставляться исключительно физическим лицам. Если получателями услуг будут компании, они будут плательщиками налога.
Идентифицировать будут по местонахождению провайдера, по мобильному коду страны SIM-карты, по IP-адресу, по платежному адресу, по банковским реквизитам.
К электронным услугам относятся:
К таковым будут относиться:
Все образовательные электронные услуги будут освобождены от налогообложения. Это будет распространяться на услуги образования украинских компаний, учебных заведений и образовательных порталов.
Для иностранных компаний разработают электронный сервис, в котором будет вся коммуникация с налоговой. Любые взаимодействия компании с налоговой будут дистанционными.
Иностранные компании могут платить налог в евро или долларах на свой выбор.
Все бланки и формы отчетности будут на украинском и английском языках. Плательщикам будут доступны официальные переводы на английский язык порядков заполнения документации.
Налог на рекламу, который платили за производство и/или распространение рекламы, отменен.
Напомним, ранее сообщалось, что согласно этому закону, международные компании вроде Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине.