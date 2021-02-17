Закон о "налоге на Google": в СН рассказали, на какие услуги распространяется

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев рассказал, на какие услуги распространяется закон о "налоге на Google" . Парламент одобрил его за основу.

По словам главы комитета, международные компании вроде Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине, как и отечественные компании.

Законопроект №4184 призван увеличить поступления в бюджет.

Согласно ему, будут облагать следующие услуги:

поставки изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;

поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в них;

предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;

предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;

поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;

предоставление рекламных услуг в сети интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

"Облагаться налогом будут международные компании, поставляющие услуги в Украине. В то же время для украинских пользователей этих услуг - никаких налогов не будет. То есть поиск в Google или пользования сетями будет, как и раньше, бесплатным", - говорится в сообщении.