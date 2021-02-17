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Закон о "налоге на Google": в СН рассказали, на какие услуги распространяется

Новина українською → Украина, Среда 17 февраля 2021 16:15
Закон о "налоге на Google": в СН рассказали, на какие услуги распространяется Фото: Даниил Гетманцев (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев рассказал, на какие услуги распространяется закон о "налоге на Google". Парламент одобрил его за основу.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По словам главы комитета, международные компании вроде Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber будут платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине, как и отечественные компании.

Законопроект №4184 призван увеличить поступления в бюджет.

Согласно ему, будут облагать следующие услуги:

  • поставки изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов;
  • поставки аудиовизуальных произведений, видео по запросу, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в них;
  • предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам;
  • предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных;
  • поставки (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание программного обеспечения и электронного оборудования;
  • предоставление рекламных услуг в сети интернет, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

"Облагаться налогом будут международные компании, поставляющие услуги в Украине. В то же время для украинских пользователей этих услуг - никаких налогов не будет. То есть поиск в Google или пользования сетями будет, как и раньше, бесплатным", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня Рада приняла за основу законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google". Он предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

Как писало РБК-Украина, этот законопроект парламентарии планировали рассмотреть еще в конце января.

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