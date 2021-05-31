Україна може ввести "податок на Google": що пропонує законопроект

Цього тижня Верховна рада розгляне законопроект № 4184, який умовно називають "податком на Google". Цим законом мають намір обкласти податками іноземні компанії, які надають послуги українцям в інтернеті.
Про це в Facebook голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.
Передбачається, що "податок на Google" будуть платити іноземні компанії, які надають електронні послуги в інтернеті. А також представництва іноземних компаній в Україні, які надають електронні послуги.
Електронні послуги надаватимуться виключно фізичним особам. Якщо отримувачами послуг будуть компанії, вони будуть платниками податку.
Ідентифікувати будуть за місцезнаходженням провайдера, за мобільним кодом країни SIM-карти, за IP-адресою, за платіжною адресою, за банківськими реквізитами.
До електронних послуг відносяться:
До таких будуть відноситися:
Всі освітні електронні послуги будуть звільнені від оподаткування. Це поширюватиметься на послуги освіти українських компаній, навчальних закладів та освітніх порталів.
Для іноземних компаній розроблять електронний сервіс, в якому буде вся комунікація з податковою. Будь-які взаємодії компанії з податковою будуть дистанційними.
Іноземні компанії можуть платити податок в євро або доларах на свій вибір.
Всі бланки і форми звітності будуть українською та англійською мовами. Платникам будуть доступні офіційні переклади англійською мовою порядків заповнення документації.
Податок на рекламу, який платили за виробництво та/або розповсюдження реклами, скасовано.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що згідно з цим законом, міжнародні компанії по типу Facebook, Netflix, Tik Tok, Instagram, YouТube, Viber платитимуть ПДВ за надання електронних послуг в Україні.