Україна може вступити в НАТО без ПДЧ, як Швеція і Фінляндія, - Квін

Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Оскільки це не є обов'язковою процедурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної у справах США Крістіни Квін для "Європейської правди" .

За її словами, Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО, в тому числі для України.

"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а значить, Україна також може вступити в Альянс без ПДЧ", - зазначила Квін.

При цьому вступ без ПДЧ не є скороченою процедурою, але якщо країна-кандидат відповідає всім необхідним критеріям, то План дій стає непотрібним.

"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не повинна отримувати План дій щодо членства і виконувати його в разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог", - додала Квін.