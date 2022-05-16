Україна може вступити в НАТО без ПДЧ, як Швеція і Фінляндія, - Квін
Україна може вступити до НАТО без виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ). Оскільки це не є обов'язковою процедурою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної у справах США Крістіни Квін для "Європейської правди".
За її словами, Вашингтон підтримує політику "відкритих дверей" в НАТО, в тому числі для України.
"Що стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а значить, Україна також може вступити в Альянс без ПДЧ", - зазначила Квін.
При цьому вступ без ПДЧ не є скороченою процедурою, але якщо країна-кандидат відповідає всім необхідним критеріям, то План дій стає непотрібним.
"Тому як Україна, так і будь-яка інша держава не повинна отримувати План дій щодо членства і виконувати його в разі, якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог", - додала Квін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги у війні проти Росії.
А віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина сподівається, що розгляд заявки України на вступ до НАТО теж пройде за прискореною процедурою.
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