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Украина впервые примет участие в заседании Центральноевропейской пятерки

Автор: Игорь Литвиненко

Украину впервые пригласили для участия во встрече "Центральноевропейской пятерки" (С5), которая состоится 12-13 мая в Словакии. Украину будет представлять министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Центральноевропейская пятерка" является региональным форматом взаимодействия глав МИД Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии. Формат был создан в 2020 году по инициативе главы Австрии. В рамках этого формата страны обсуждают актуальные вопросы европейской и региональной политики.

"Дмитрий Кулеба обсудит с коллегами безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и вблизи украинской границы, укрепление безопасности в Восточной и Центральной Европе, интеграцию Украины в ЕС и НАТО. Министр также проведет во время визита ряд двусторонних встреч", - сообщили в МИД.

Ранее Кулеба сообщал, что поведение Российской Федерации на европейской арене сравнимо с "пандемией в политике". По его словам, это серьезный вызов солидарности Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что Кулеба поблагодарил европейских партнеров за помощь в сдерживании российской агрессии. По его словам Россия, хоть и не отвела силы от границ, перестала бряцать оружием.

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Новости Украины МИД УкраиныЕвропаДмитрий Кулеба