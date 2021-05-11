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Україна вперше візьме участь у засіданні Центральноєвропейської п'ятірки

Автор: Ігор Литвиненко

Україну вперше запросили для участі у зустрічі "Центральноєвропейської п'ятірки" (С5), яка відбудеться 12-13 травня в Словаччині. Україну представлятиме міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"Центральноєвропейська п'ятірка" є регіональним форматом взаємодії глав МЗС Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії. Формат був створений в 2020 році з ініціативи глави Австрії. В рамках цього формату країни обговорюють актуальні питання європейської та регіональної політики.

"Дмитро Кулеба обговорить з колегами безпеку в зоні російсько-українського збройного конфлікту і поблизу українського кордону, зміцнення безпеки в Східній і Центральній Європі, інтеграцію України в ЄС і НАТО. Міністр також проведе під час візиту низку двосторонніх зустрічей", - повідомили в МЗС.

Раніше Кулеба повідомляв, що поведінка Російської Федерації на європейській арені можна порівняти з "пандемією в політиці". За його словами, це серйозний виклик солідарності Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що Кулеба подякував європейським партнерам за допомогу в стримуванні російської агресії. За його словами Росія, хоч і не відвела сили від кордонів, перестала брязкати зброєю.

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