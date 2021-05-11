ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба о ПДЧ для Украины: не думаю, что на саммите НАТО будет решение

Новина українською → Киев, Вторник 11 мая 2021 13:39
Кулеба о ПДЧ для Украины: не думаю, что на саммите НАТО будет решение Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

На саммите НАТО в июне 2021 года вряд ли будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Но главное то, что Киев уже начал такую дискуссию.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в 2008 году лидеры стран-участниц альянса поручили министрам иностранных дел работать с Украиной и Грузией над Планом действий по членству в НАТО. Но с тех пор практически ничего на этом треке не происходило.

"В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления ПДЧ Украине. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию", - заявил Кулеба.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что на саммите НАТО в июне 2021 года планируется обсудить дорожную карту, которую Украина должна выполнить для членства в альянсе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обсуждал перспективу членства в НАТО с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции... Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса", - добавил Зеленский.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика НАТО Украина Дмитрий Кулеба
NEWS
Стрельба в школе в Казани: что известно
Стрельба в школе в Казани: что известно
DAILY
Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Денис Шмыгаль: Еще год должен пойти на завершение борьбы с коронавирусом