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Кулеба назвал Россию "пандемией в политике" и серьезным вызовом для ЕС

Новина українською → Киев, Пятница 07 мая 2021 11:57
Кулеба назвал Россию "пандемией в политике" и серьезным вызовом для ЕС Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сравнил поведение Российской Федерации на европейской арене с "пандемией в политике". По его словам, это серьезный вызов солидарности Евросоюза.

Об этом он заявил на совместной с министрами иностранных дел стран Бенилюкса пресс-конференции.

По его мнению, на сегодня есть два серьезных вызова для солидарности ЕС.

"Первый - это Россия. Россия все время бросает вызов солидарности ЕС. И второй - это COVID. Говоря метафорически, и то и другое можно охарактеризовать как пандемию - в политике и здравоохранении", - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что Киев на сегодня не в той позиции, чтобы указывать Евросоюзу, как лучше помогать третьим странам в борьбе с COVID-19.

Напомним, ранее Кулеба заявлял, что Россия усиливает свое военное присутствие в Азовском море, чтобы провести "ползучую аннексию" этого региона.

В интервью CNN он назвал "прекрасным примером дипломатии" будущую встречу между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Он считает, что такой шаг позволит выиграть время для Украины.

"И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере, на данный момент", - добавил Кулеба.

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