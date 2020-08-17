Украина впервые в истории отозвала посла в Беларуси для консультаций

Министерство иностранных дел Украины отозвало посла в Беларуси Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений. МИД впервые в истории в отношениях с Беларусью прибегнула к такому шагу.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Уверяю, что мы будем жестко защищать свои национальные интересы. При этом вызов посла на консультации никоим образом не повлияет на нашу способность обеспечивать права и законные интересы граждан Украины на территории Беларуси", - заявил министр Дмитрий Кулеба.

По словам министра, передача России боевиков ЧВК "Вагнера" подорвала доверие между странами и нанес тяжелый удар двусторонним отношениям. Он также добавил, что президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно и совершенно безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси.

"Качественно новые угрозы как для личной безопасности граждан, так и региональной безопасности в целом вытекают из официальных сообщений о возможном активное привлечение России и ОДКБ к урегулированию ситуации в Беларуси", - заявил Кулеба.

Он отметил, что совокупность фактов и действий, а также развитие событий в Беларуси кардинально меняет ситуацию в белорусско-украинских отношениях.

Напомним, 9 августа в Беларуси начались массовые протесты, которые охватили всю страну после завершения выборов президента; по данным ЦИК, победу на выборах вновь одержал Лукашенко.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Беларуси может существенно повлиять на Украину.

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