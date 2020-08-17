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События в Беларуси могут существенно повлиять на Украину, - Зеленский

Киев, Понедельник 17 августа 2020 14:50
События в Беларуси могут существенно повлиять на Украину, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и разведорганами из-за ситуации в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание в связи с резким обострением ситуации в Беларуси. Президент заявил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания детально проанализировали как внутриполитическую ситуацию в Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Кроме того, Зеленский с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда ОГА провели оценку всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в Беларуси, включая различные типы эскалации учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.

Также стороны провели анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации.

По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения.

Напомним, 9 августа в Беларуси начались массовые протесты, которые охватили всю страну после завершения выборов президента; по данным ЦИК, победу на выборах вновь одержал Лукашенко.

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