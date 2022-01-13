Украина возвращается в космос. Трансляция запуска спутника "Сич-2-30"

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Жизнь спутника "Сич-2" была тяжелой и короткой

3 февраля 2010 года правительство Украины поручило Государственному космическому агентству обеспечить подготовку и эксплуатацию спутника "Сич-2". Проверка аппарата оказалась успешной и быстрой, в связи с чем было принято решение назначить дату запуска на апрель того же года. Впрочем, из-за недостаточного финансирования старт операции приходилось неоднократно переносить: с апреля на октябрь, с октября на декабрь, а затем и на июнь 2011 года.

Наконец, запуск "Сич-2" состоялся уже 17 августа с площадки, которая была расположена на территории Оренбургской области России. Ракетоносителем выступил украинский "Днепр", который успешно вывел спутник на орбиту.

Уже на 9 сутки полета - 25 августа, была выполнена первая съемка поверхности нашей планеты.

Спустя менее 16 месяцев эксплуатации, 12 декабря 2012 года - связь с "Сич-2" неожиданно оборвалась. Комиссия в свое время отметила, что спутник не имеет возможности продолжить свою миссию из-за потери электроснабжения.

Новое - это хорошо забытое старое?

Активная разработка обновленной модели предыдущего спутника, которая получила название "Сечь 2-30" началась уже в 2015 году под руководством конструкторского бюро "Южное".

Еще в начале февраля 2020 года президент Владимир Зеленский поставил задачу вывести на орбиту аппарат до конца 2021 года, по случаю 30-летия независимости Украины.

Как отметил бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский, применение спутника решает ряд вопросов, как экономических, так и силовых.

"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые сегодня тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом", - отметил бывший министр.

Впрочем, поспешные заявления бывшего министра несколько возмутили Государственное космическое агентство, поскольку они ставили под угрозу завершение работ по спутнику". В Госкосмосе отметили, что работы по строительству аппарата, хоть и были выполнены на 85%, однако уровень готовности наземного центра управления оценивался лишь на 45%.

Уже 4 марта стало известно, что американская компания Маска SpaceX согласилась отправить в космос спутник Украины за 1 млн долларов.

Предварительно начало миссии было назначено на 1 декабря 2021 года.

Уже 25 октября 2021 года Международный союз электросвязи предоставил спутнику собственную орбиту и частоту, что, со своей стороны, позволяет Украине осуществлять надлежащую правовую защиту частот аппарата от возможных вредных радиопомех.

Фото: Сич-2 - 30 (yuzhnoye.com)

В конце ноября стало известно о завершении испытаний аппарата и его транспортировки в США в ближайшее время. Тогда же, председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай отметил, что во время тестирования все системы спутника соответствовали предъявленным требованиям.

Уже во время пребывания "Сич-2-30" в США, специалисты занялись его подготовкой к запуску и стыковкой с ракетоносителем Falcon 9.

21 декабря 2021 года ГП КБ "Южное" и нидерландская компания Isilaunch подписали протокол о завершении интеграции "Сич-2-30" с ракетой. Вместе с тем, компания Маска объявила новую дату начала миссий - 13 января 2022 года.

Чем особенный "Сич-2-30"

С общим весом в 170 килограммов, аппарат будет получать цифровые изображения поверхности нашей Земли. Как и объяснялось, это важно, как для обороны страны, так и для ее экономических отраслей.

Работа спутника рассчитана не менее чем на 5 лет, впрочем, фактическое существование аппарата будет зависеть от баллистических характеристик, в том числе и высоты орбиты.

Фото: Сич-2 - 30 (yuzhnoye.com)

Во время интервью для "Радио Свобода", главный конструктор космических аппаратов, комплексов и систем КБ "Южное" Константин Белоусов отметил, что аппарат в определенной мере даже позволит предотвращать незаконной деятельности на территории Украины.

"Мы можем снимать, например, карпатские леса, искать там места незаконных вырубок, можем изучать процессы загрязнения рек и морей, делать картографические измерения", - отметил Белоусов.

Как будет происходить полет

Запуск ракетоносителя Falcon 9 состоится уже в 17:25 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Спутник отсоединится от разгонного блока уже на высоте 500 километров через 1 час и 23 минуты (в 18:48 по киевскому времени) после запуска ракетоносителя. Уже в 20:15 аппарат будет пролетать над территорией Украины и установит связь с наземной инфраструктурой.

Кадры сделанные "Сич-2-30" будут обрабатываться в Полесском нацуниверситете, который расположен в Житомире.

Фото: инфографика запуска ракетоносителя Falcon 9 (SpaceX)