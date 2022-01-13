Сегодня в космос запустят украинский спутник "Сич-2-30"

Конструкторское бюро "Южное" и нидерландская компания ISILAUNCH подписали протокол о завершении интеграции спутника "Сич-2-1" с ракетоносителем Falcon 9. Запуск аппарата запланирован уже сегодня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу конструкторского бюро "Южное".