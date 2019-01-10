ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина возглавила рейтинг стран с самой быстрой утратой трудовых ресурсов

Новости » Экономика    10.01.2019 - 15:14
Украина возглавила рейтинг стран с самой быстрой утратой трудовых ресурсов
Иллюстративное фото (msp.gov.ua)

В 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов

Украина в 2019 году займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) за январь 2019 года.

Как отмечается в обзоре, в 1999 году сокращение трудоспособного населения наблюдалось только в 16 странах мира. В 2018 году таких стран было уже 39.

При этом сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы, куда включается и Украина.

Украина возглавила рейтинг стран с самой быстрой утратой трудовых ресурсов

www.pwc.com

Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Как отмечается в обзоре МВФ, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, утраченный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

PwC констатировала окончание мини-бума в мировой экономике Кабмин утвердил дополнительные выходные в 2019
Новости Украины ВВПбезработицаработа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь