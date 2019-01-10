Украина возглавила рейтинг стран с самой быстрой утратой трудовых ресурсов

Иллюстративное фото (msp.gov.ua)

В 2019 году Украина потеряет почти 1,5% трудовых ресурсов

Украина в 2019 году займет первое место в мире по потере трудовых ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) за январь 2019 года.

Как отмечается в обзоре, в 1999 году сокращение трудоспособного населения наблюдалось только в 16 странах мира. В 2018 году таких стран было уже 39.

При этом сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы, куда включается и Украина.

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Напомним, Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Как отмечается в обзоре МВФ, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, утраченный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.