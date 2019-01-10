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Україна очолила рейтинг країн з найбільш швидкою втратою трудових ресурсів

Новини » Економіка    10.01.2019 - 15:14
Україна очолила рейтинг країн з найбільш швидкою втратою трудових ресурсів
Ілюстративне фото (msp.gov.ua)

У 2019 році Україна втратить майже 1,5% трудових ресурсів

Україна в 2019 році займе перше місце в світі по втраті трудових ресурсів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Global Economy Watch консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) за січень 2019 року.

Як відзначається в огляді, у 1999 році скорочення працездатного населення спостерігалося тільки у 16 країнах світу. У 2018 році таких країн було вже 39.

При цьому скорочення трудових ресурсів спостерігається у всіх 23 країнах регіону Східної Європи, куди включається і Україна.

Україна очолила рейтинг країн з найбільш швидкою втратою трудових ресурсів

www.pwc.com

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд оцінює кількість трудових мігрантів з України в 2-3 млн осіб. Як відзначається в огляді МВФ, економіка України стикається з серйозними проблемами. Зростання її недостатній, щоб відновити рівень доходів, втрачений під час кризи, а також досягти результату, порівнянного з іншими країнами регіону.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міністерства соціальної політики за кордоном працюють 7-9 мільйонів українців. З них 3,2 мільйони працюють за кордоном на постійній основі.

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