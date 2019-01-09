МВФ оценил количество работающих за рубежом украинцев

По приблизительным подсчетам, за границей работает от 2 до 3 млн человек

Международный валютный фонд оценивает количество трудовых мигрантов из Украины в 2-3 млн человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитический обзор МВФ, подготовленный к утверждению новой программы сотрудничества с Украиной Stand-By Arrangement на сумму 3,9 млрд долларов.

Как отмечается в обзоре, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Рост ее недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, утраченный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с другими странами региона.

По данным МВФ, бизнес-климат все еще в неудовлетворительном состоянии, что препятствует инвестициям, а проблемы в банковской системе, частности, безнадежные кредиты, остаются нерешенными.

"Важно, что в результате разочарования внешними экономическим положением значительно выросла трудовая миграция: за границей работают не около 2-3 миллионов украинцев", - говорится в отчете.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

Напомним, по оценкам, которые ранее обнародовал Национальный банк, реальный располагаемый доход населения в I полугодии 2018 года составлял 82% от уровня 2013 года. При этом НБУ использовал предварительные данные Госстата, пересмотренные в конце 2018 года в сторону улучшения.