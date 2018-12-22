Министр соцполитики назвал количество работающих за рубежом украинцев

Фото: министр социальной политики Андрей Рева (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рева неожиданно обнародовал

По данным Министерства социальной политики за рубежом работают 7-9 миллионов украинцев. Об этом на пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2018 году, сказал министр Андрей Рева, сообщает РБК-Украина.

Министр также добавил, что из них 3,2 миллиона работают за рубежом на постоянной основе.

"По поводу трудовой миграции. За пределами Украины работает более 3 миллионов наших граждан. Больше всего украинцев сегодня работают в Польше. Мы все время пытались активизировать наше сотрудничество для защиты трудовых прав наших граждан", - сказал он.

Он также отметил, что 2 миллиона украинцев работают в Польше, и только миллион из них работают легально. "Но миллион работает нелегально, не платят налоги ни там, ни здесь. Нашей стратегической целью является возвращение наших граждан на родину" , - добавил он.

Напомним, что по данным НБУ, объем частных переводов в Украину из-за рубежа во втором квартале 2018 года составил 2,819 млрд долларов, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,262 млрд долларов). Больше всего переводов поступило в Украину из Польши - 890 млн долларов. Далее идут Россия (346 млн долларов), США (213 млн долларов) и Чешская Республика (210 млн долларов).

Как писало издание Rzecz Pospolita, Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германии. По данным издания, сейчас в Польше официально трудоустроено 569 тысяч иностранцев, подавляющее большинство из которых (426 тысяч), украинцы. Кроме того, по оценкам, еще около миллиона украинцев работает нелегально. Если Германия с 1 января 2019 года откроет свой рынок для иностранцев, большинство украинцев, которые работают сегодня в Польше, может переехать дальше на запад, где зарплаты в три раза выше польских.