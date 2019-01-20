Украина восстановит Донецкий аэропорт, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко надеется, что на башне ДАП снова будет украинский флаг

Украина восстановит разрушенный в ходе боевых действий Донецкий аэропорт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Петра Порошенко.

Отметим, на территории Министерства обороны Украины прошла церемония, посвященная памяти погибших защитников Донецкого аэропорта, при участии Порошенко, руководства Минобороны и Генштаба ВСУ, семей погибших военных. Президент отметил, что в январе 2015 года в ходе ожесточенного противостояния в ДАП не выдержали стены, но украинские воины выстояли.

"Восстановим аэропорт Донецка, и на его высокой диспетчерской башне всегда будет развеваться украинский флаг, который "киборги" поднимали снова и снова под пулями и снарядами. Аэропорт станет лучше и более современным", - заявил Порошенко.

Он также выразил надежду, что однажды на освобожденном Донбассе память "киборгов" будут почитать на взлетной полосе Донецкого аэропорта.

"Защитники Донецкого аэропорта заложили основу для нашей победы…И дай Бог, чтобы однажды на мирном и освобожденном Донбассе все мы с вами собрались на взлетной полосе Донецкого аэропорта. У его терминалов, у знаменитой башни…И чтобы хотя бы на секунду представили и пропустили через себя то, через что прошли наши воины-киборги", - добавил Порошенко.

Нам випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли! Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні! Опубліковано Петром Порошенком Субота, 19 січня 2019 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко может объявить об участии в президентских выборах-2019 в конце января.

Ранее Порошенко также призвал иностранных дипломатов доносить правду о необъявленной войне России против Украины.