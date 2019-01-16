Порошенко призвал глав диппредставительств говорить правду о необъявленной войне РФ против Украины

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент встретился с главами диппредставительств иностранных государств

Президент Украины Петр Порошенко призвал глав диппредставительств иностранных государств доносить правду о необъявленной войне России против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Так, Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко принял участие в ежегодной Традиционной встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций. Глава государства отметил, что 1 января, когда все отмечали праздник Нового Года, на Донбассе от обстрелов российских агрессоров погиб украинский воин – Николай Голубев.

"В декабре ему исполнилось 20 лет. У него все еще было впереди. Но российский агрессор, который пришел на украинскую землю, забрал его. Я говорю вам об этом потому, что это – сегодняшние реалии Украины", - сказал Порошенко.

Таким образом, президент Украины просил говорить правду о необъявленной войне России против Украины.

"Это то, с чем связан каждый мой день, как Президента и как Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил, уже четыре с половиной года. Это то, за что каждый день болит моя душа и с чем я никогда не смогу смириться. А потому я прошу, чтобы вы, информируя свои столицы, независимо от того как ваши правительства голосуют за резолюции по Украине в международных организациях, доносили правду о необъявленной войне России против Украины, которая продолжается", - подчеркнул Глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко назвал процесс над захваченными в Азовском море украинскими моряками судебным фарсом.