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Україна відбудує Донецький аеропорт, - Порошенко

Новини » Політика    20.01.2019 - 10:21
Україна відбудує Донецький аеропорт, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко сподівається, що на вежі ДАП знову буде український прапор

Україна відбудує зруйнований в ході бойових дій Донецький аеропорт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Петра Порошенка.

Відзначимо, на території Міністерства оборони України пройшла церемонія, присвячена пам'яті загиблих захисників Донецького аеропорту, за участю Порошенка, керівництва Міноборони і Генштабу ЗСУ, сімей загиблих військових. Президент зазначив, що в січні 2015 року в ході запеклого протистояння в ДАП не витримали стіни, але українські воїни вистояли.

"Відбудуємо аеропорт Донецька, і на його високій диспетчерській вежі завжди майорітиме український прапор, який "кіборги" піднімали знову і знову під кулями і снарядами. Аеропорт стане краще і сучаснішим", - заявив Порошенко.

Україна відбудує Донецький аеропорт, - Порошенко

Він також висловив надію, що одного разу на звільненому Донбасі пам'ять "кіборгів" будуть почитати на злітній смузі Донецького аеропорту.

"Захисники Донецького аеропорту заклали основу для нашої перемоги ... І дай Бог, щоб одного разу на мирному і звільненому Донбасі всі ми з вами зібралися на злітній смузі Донецького аеропорту. Біля його терміналів, біля вежі ... І щоб хоча б на секунду представили і пропустили через себе те, через що пройшли наші воїни-кіборги", - додав Порошенко.

 

Нам випала честь жити в один час із неймовірними героями, які вже стали легендою. Запекле протистояння українських воїнів з російськими агресорами в Донецькому аеропорту завершилося наприкінці січня. Не витримали стіни. А от українські воїни вистояли, не зламалися і здобули безсмертну славу. І тому – перемогли! Біль і вдячність спонукають нас пам’ятати про всіх, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України… Вічна пам'ять полеглим героям! Слава живим захисникам Донецького аеропорту! Слава Україні!

Опубліковано Петром Порошенком Субота, 19 січня 2019 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко може оголосити про участь в президентських виборах-2019 у кінці січня.

Раніше Порошенко також закликав іноземних дипломатів доносити правду про неоголошену війну Росії проти України.

 

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Новини України Порошенко ПетроДонбасДонецкий аеропорт
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