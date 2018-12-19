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Україна увійшла до комісії ООН з міжнародної торгівлі

Новини » Політика    19.12.2018 - 12:56
Україна увійшла до комісії ООН з міжнародної торгівлі
Ілюстративне фото (uncitral.un.org)

Україна стала членом ЮНСІТРАЛ строком на 6 років

Україну обрали членом комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова.

За його словами, Україна обрана членом комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) терміном на 6 років. Він підкреслив, що ця комісія працює над уніфікацією і розвитком правил міжнародної торгівлі.

"Міністерство юстиції, яке ініціювало подання кандидатури України, братиме безпосередню участь у розробці нових стандартів міжнародного інвестиційного арбітражу, електронної комерції та процедур банкрутства", - додав Пєтухов.

Україна увійшла до комісії ООН з міжнародної торгівлі

Нагадаємо, 17 грудня Генасамблея ООН прийняла резолюцію із закликом вивести російські війська з Криму. Також резолюція засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.

Пізніше стало відомо, які країни голосували проти резолюції мілітаризації Криму. Зокрема, позицію України не підтримали Російська Федерація, Білорусь, Сербія, Вірменія, Куба, Узбекистан і ще 13 країн.

 

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