Стало известно, кто голосовал против резолюции по милитаризации Крыма

Фото: ООН (un.org)

19 стран не поддержали резолюцию

Против инициированной Украиной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН проголосовали Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Отметим, резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 66 стран, воздержалось 72.

Держави, які голосували ПРОТИ кримської резолюції:



1. Вірменія

2. Білорусь

3. Болівія

4. Бурунді

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Іран

9. Лаос

10. М’янма

11. Нікарагуа

12. Росія

13. Сербія

14. Південний Судан

15. Судан

16. Сирія

17. Узбекистан

18. Венесуела

19. Зімбабве pic.twitter.com/i20lQitRwH — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2018

Таблица голосования щ/ проекта резолюции о проблеме милитаризации оккупированного Крыма, а также частей Черного и Азовского морей



Voting results for a draft resolution on the problem of the militarization of the occupied Crimea, as well as parts of the Black Sea, the Sea of Azov pic.twitter.com/DKtQfDDgmX — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 18, 2018

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Так, Генеральная Ассамблея ООН рассматривала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", инициированный Украиной и представлен от имени группы государств.