ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Стало известно, кто голосовал против резолюции по милитаризации Крыма

Новости » Политика    18.12.2018 - 04:16
Стало известно, кто голосовал против резолюции по милитаризации Крыма
Фото: ООН (un.org)

19 стран не поддержали резолюцию

Против инициированной Украиной резолюции по милитаризации Крыма на заседании Генассамблеи ООН проголосовали Российская Федерация, Беларусь, Сербия и еще 16 стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

Отметим, резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 66 стран, воздержалось 72.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН одобрила инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

Резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

Так, Генеральная Ассамблея ООН рассматривала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", инициированный Украиной и представлен от имени группы государств.

В Fitch рассказали о действиях после введения санкций против госдолга России Адвокат рассказал, от чего зависит освобождение украинских моряков
Новости Украины ООНРоссийская ФедерацияКрымрезолюция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь