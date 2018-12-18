Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Крыма

Фото: ООН (un.org)

Резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

Так, резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

"Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждающую растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении.

"За" украинскую резолюцию проголосовали 66 государств, "против" проголосовали 19, воздержались 72 делегата.

Отметим, Генеральная Ассамблея ООН рассматривала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", инициированный Украиной и представленный от имени группы государств.

Так, резолюция о милитаризации открывает новое направление противодействия российской агрессии в Крыму и акватории Черного и Азовского морей по безопасности.

#НАЖИВО зі штаб-квартири #ООН



Генеральна Асамблея розглядає ініційований Україною проект резолюції «Проблема мілітаризації Автономної Республіки #Крим та м.Севастополь (#Україна), а також частин Чорного та Азовського морів».



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#ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.



За 66, пр 19. Співавторів 40. Основні елементи pic.twitter.com/C6ic4yDZwb — UKR Mission to UN (@UKRinUN) December 17, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Украиной вооруженной провокации до конца 2018 года.