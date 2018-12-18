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Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Крыма

Новости » Политика    18.12.2018 - 00:35
Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую РФ вывести войска с Крыма
Фото: ООН (un.org)

Резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях

Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постоянное представительство Украины при ООН в Twitter.

Так, резолюция осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

"Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждающую растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях", - говорится в сообщении. 

"За" украинскую резолюцию проголосовали 66 государств, "против" проголосовали 19, воздержались 72 делегата.

Отметим, Генеральная Ассамблея ООН рассматривала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", инициированный Украиной и представленный от имени группы государств.  

Так, резолюция о милитаризации открывает новое направление противодействия российской агрессии в Крыму и акватории Черного и Азовского морей по безопасности. 

 

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию министра иностранных дел России Сергея Лаврова о подготовке Украиной вооруженной провокации до конца 2018 года.

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