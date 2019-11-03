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Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США

Новости » Политика     03.11.2019 - 10:09
Манафорт продвигал идею вмешательства Украины в выборы США
Фото: Пол Манафорт (Drew Angerer/Getty Images)

Манафорт утверждал, что в выборы США вмешивалась Украина, а не Россия

Руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2016 году Пол Манафорт активно продвигал идею, что именно Украина вмешивалась в избирательный процесс. Об этом говорится в материалах расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает Buzzfeed.

По данным опубликованных материалов расследования, экс-заместитель Манафорта и его бывший деловой партнер Год Гейтс во время допросов рассказал, что Манафорт неоднократно высказывал предположение, что за похищением электронных переписок конкурентки Трампа, демократки Хиллари Клинтон стоит именно Украина, а не Российская Федерация.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство юстиции США по требованию суда начало публиковать материалы расследования спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. В обнародованных материалах говорится о том, что Трамп пытался получить доступ к похищенным перепискам своей конкурентки Клинтон.

Как писало РБК-Украина, расследование спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году получило статус уголовного дела. Новый статус позволит прокурору вызвать свидетелей в суд для дачи показаний, а также требовать документы.

Добавим, что летом спецпрокурор Мюллер выступил на слушаниях в Конгрессе, где заявил, что он не может выдвинуть Дональду Трампу обвинения в препятствовании правосудию, пока он не покинет пост президента США.

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