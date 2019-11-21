ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна не втручалася у вибори США, - екс-радник Трампа

Новини » Політика     21.11.2019 - 20:32
Україна не втручалася у вибори США, - екс-радник Трампа
Фото: Фіона Хілл (Flickr.com)

Хілл вважає РФ відповідальною за поширення інформації про втручання України в американські вибори

Колишній радник президента США Дональда Трампа з Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році. Про це повідомляє Reuters.

За її словами, інформація про можливе втручання України в президентську виборчу кампанію в США поширювалася спецслужбами РФ.

"Це вигаданий розповідь, який був розроблений та розповсюджений самими російськими службами безпеки", - повідомила Хілл.

Також екс-радник Трампа заявила, що Росія планує повторити спробу втручання у вибори США в 2020 році.

"Зараз російські служби безпеки та їх довірені особи готові повторити своє втручання у вибори 2020 року. У нас не вистачає часу, щоб зупинити їх", - сказала Хілл.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Трамп скаржився колишньому спецпредставникові Держдепу в Україні Курту Волкеру про можливе втручання в президентські вибори в 2016 році з боку України.

Також РБК-Україна писало, що в США активно просував твердження про те, що Україна втручалася в американські вибори, керівник передвиборного штабу Республіканської партії Пол Манафорт. За його словами, втручання у вибори було саме з боку України, а не Росії.

Пізніше під час публічних слухань колишній посол США в Україні Марі Йованович, заявила, що Україна не втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки в 2016 році.

У посольстві США заявили, що Зеленському потрібна підтримка Трампа при зустрічі з Путіним Сондленд: Трамп не говорив прямо, що допомога Україні і справа Байдена пов'язані
Новини України Сполучені Штати АмерикиУкраїнавыборыімпічмент
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся