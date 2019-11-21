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В посольстве США заявили, что Зеленскому нужна поддержка Трампа при встрече с Путиным

Новости » В мире     21.11.2019 - 19:14
В посольстве США заявили, что Зеленскому нужна поддержка Трампа при встрече с Путиным
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Украина испытывает давление со стороны США не только в вопросе военной помощи

Сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс во время открытых слушаний в американском Конгрессе по делу об импичменте президента Дональда Трампа заявил, что украинское правительство до сих испытывает давление со стороны США. Об этом сообщает CNN.

По словам Холмса, Украина нуждается в поддержке со стороны США не только в вопросе военной помощи, но и в поддержке встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Я думаю, что это (давление - ред.) продолжается и по сей день. Я думаю, что они очень осторожны. Они все еще нуждаются в нас сейчас, чтобы идти вперед. Ему (Зеленскому - ред.) нужна наша поддержка. Ему необходима встреча с президентом Путиным, чтобы понять, что Америка поддерживает Зеленского на самом высоком уровне", - сказал Холмс.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам посла США в Евросоюзе Гордона Сондленда, Трамп напрямую не говорил, что помощь Украине и возбуждение дела против семьи Байдена связаны.

Напомним, Зеленский и Путин должны встретиться во время саммита "нормандской четверки", которая состоится 9 декабря в Париже. Также в нем будут принимать участие главы Германии и Франции.

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