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Украина не вмешивалась в американские выборы 2016 года, - директор ФБР

Новости » Политика     10.12.2019 - 08:30
Украина не вмешивалась в американские выборы 2016 года, - директор ФБР
Фото: Кристофер Рэй (FBI)

Угрозой для президентских выборов 2020 года в США директор ФБР назвал Россию

У Федерального бюро расследований (ФБР) США нет оснований считать, что Украина вмешивалась в американские выборы 2016 года. Об этом директор ФБР Кристофер Рэй заявил в комментарии ABC News.

В тот же момент Рэй назвал Россию угрозой для президентских выборов 2020 года в США.

"У нас нет информации, которая указывает на то, что Украина вмешалась в президентские выборы 2016 года... Относительно самих выборов, мы считаем, что Россия представляет наибольшую угрозу", - считает директор ФБР.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что американцы должны расследовать предположение о возможном вмешательстве Украины в американские выборы. Он не исключил, что Украина вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

Впрочем, бывший советник президента США Дональда Трампа по Российской Федерации Фиона Хилл во время открытых слушаний по расследованию импичмента Трампа заявила, что Украина не вмешивалась в американские выборы в 2016 году.

Также американская разведка убеждена, что Россия пыталась переложить ответственность за вмешательство в выборы в США на Украину.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не вмешивается в выборы в США, никакого заблокирования помощи нет.

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