Сенатор Кеннеди отказался от слов о вмешательстве Украины в выборы США

Фото: Джон Кеннеди (slate.com)

Сенатор назвал свои слова ошибкой

Сенатор от Республиканской партии Джон Кеннеди отказался от своих слов о якобы вмешательстве Украины в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам Кеннеди, его высказывания о вмешательстве Украины в американские выборы были ошибкой, потому что он не правильно понял вопрос.

Как пояснил сенатор, он имел в виду то, что нельзя обвинять во вмешательстве в выборы лишь Россию, однако он не видит доказательств вмешательства Украины.

"Единственное доказательство, которое мы имеем, и я думаю, что это правда - именно РФ пыталась взломать компьютер комитета Демократической партии", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что сенатор-республиканец Джон Кеннеди в эфире телеканала Fox News заявил, что Украина может быть причастна к взлому серверов Национального комитета Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году.

Также РБК-Украина писало, что в разговоре президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским поднимался вопрос возможного вмешательства Украины в американские президентские выборы. Трамп просил Зеленского об услуге, связанной с расследованием в отношении компании Crowdstrike.