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Україна не втручалася в американські вибори 2016 року, - директор ФБР

Новини » Політика     10.12.2019 - 08:30
Україна не втручалася в американські вибори 2016 року, - директор ФБР
Фото: Крістофер Рей (FBI)

Загрозою для президентських виборів 2020 року в США директор ФБР назвав Росію

У Федерального бюро розслідувань (ФБР) США немає підстав вважати, що Україна втручалася в американські вибори 2016 року. Про це директор ФБР Крістофер Рей заявив у коментарі ABC News.

В той же момент Рей назвав Росію загрозою для президентських виборів 2020 року в США.

"У нас немає інформації, яка вказує на те, що Україна втрутилася в президентські вибори 2016 року... Щодо самих виборів, ми вважаємо, що Росія становить найбільшу загрозу", - вважає директор ФБР.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео заявляв, що американці мають розслідувати припущення про можливе втручанні України в американські вибори. Він не виключив, що Україна втручалася в американські вибори в 2016 році.

Втім, колишній радник президента США Дональда Трампа щодо Російської Федерації Фіона Хілл під час відкритих слухань з розслідування імпічменту Трампа заявила, що Україна не втручалася в американські вибори в 2016 році.

Також американська розвідка переконана, що Росія намагалася перекласти відповідальність за втручання у вибори в США на Україну.

У свою чергу, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не втручається в вибори в США, ніякого заблокування допомоги немає.

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