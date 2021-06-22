Украина включена в "стратегический диалог" США и России, - Госдеп

Интегрированный стратегический диалог, инициированный между США и Россией по результатам встречи Байден-Путин , будет охватывать вопрос Украины. Также в перечень вопросов войдут темы по Сирии и возвращению дипломатов.

Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс во время брифинга .

Он отметил, что сейчас стороны находятся в процессе планирования первой встречи.

"Существует целый перечень вопросов, которые были затронуты во время этого саммита и будут оставаться темами для обсуждений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Ряд приоритетных вопросов - таких, как Украина, обеспечение гуманитарного доступа в Сирии или наполнение штата наших посольств - эти вопросы продолжат быть темами дискуссий на рабочем уровне", - заявил Прайс.

При этом Прайс отметил, что делегация США "во главе с высокопоставленным представителем Госдепартамента" планирует обсудить прежде всего следующие шаги по контролю над ядерными вооружениями. По его словам, одним из главных вопросов такого взаимодействия на нынешнем этапе является сужение рисков возникновения ядерной войны.

Прайс отметил, что по результатам встречи президентов Байдена и Путина в Женеве на прошлой неделе вряд ли можно говорить о положительном вердикте по основным вопросам. Поэтому для достижения результата понадобится время, отметил он.