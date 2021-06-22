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Україна включена в "стратегічний діалог" США і Росії, - Держдеп

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Вашингтон, Вівторок 22 червня 2021 00:30
Україна включена в "стратегічний діалог" США і Росії, - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Інтегрований стратегічний діалог, ініційований між США і Росією за результатами зустрічі Байден-Путін, охоплюватиме питання України. Також до переліку питань увійдуть теми щодо Сирії та повернення дипломатів.

Про це заявив прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

Він зазначив, що зараз сторони перебувають у процесі планування першої зустрічі.

"Існує цілий перелік питань, які були порушені під час цього саміту і будуть залишатися темами для обговорень між Сполученими Штатами і Російською Федерацією. Низка пріоритетних питань - таких, як Україна, забезпечення гуманітарного доступу в Сирії або наповнення штату наших посольств - ці питання продовжать бути темами дискусій на робочому рівні", - заявив Прайс.

При цьому Прайс зазначив, що делегація США "на чолі з високопоставленим представником Держдепартаменту" планує обговорити насамперед наступні кроки з контролю над ядерними озброєннями. За його словами, одним з головних питань такої взаємодії на нинішньому етапі є звуження ризиків виникнення ядерної війни.

Прайс зазначив, що за результатами зустрічі президентів Байдена і Путіна в Женеві минулого тижня навряд чи можна говорити про позитивний вердикт з основних питань. Тому для досягнення результату знадобиться час, зазначив він.

Нагадаємо, Джо Байден з 10 по 16 червня здійснив перше міжнародне турне, під час якого взяв участь у самітах G7 НАТО і ЄС, а також зустрівся з президентом РФ. В ході зустрічі Байден і Путін обговорили Україну.

Президент США підтримав суверенітет і територіальну цілісність України і висловив прихильність до виконання Мінських угод.

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