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США пообещали не ослаблять санкции против России из-за Украины

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Украина, Четверг 17 июня 2021 22:37
США пообещали не ослаблять санкции против России из-за Украины Фото: Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря США (flickr.com/usembassymoldova)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки не будут отменять или ослаблять санкции против России, которые были введены из-за агрессии против Украины. И об этом США сказали России во время саммита в Женеве.

Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью "Радио Свобода".

"Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения в отношении Украины", - заявила она.

Нуланд отметила, что президент США назвал Украину страной, в отношении которой Вашингтон имеет большие разногласия с Россией.

"Соединенные Штаты твердо преданы - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас есть сильные программы поддержки Украины в сфере безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", - добавила представитель Госдепа.

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Нуланд Соединенные Штаты Америки Санкции против России
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