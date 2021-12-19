Украина видит территорию России на глубину до 400 километров, - Данилов
Украина видит территорию России на глубину до 400 километров. СНБО следит за ситуацией на границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью секретаря СНБО Алексея Данилова "Апостроф ТВ".
По его словам, сегодня СНБО не видит опасности на границе, однако не исключает, что она может появиться в любой момент.
"Мы четко понимаем, что находится на расстоянии до 400 километров до нашей границы. Мы понимаем, что это за группировки, знаем их численность, оснащение. У нас все это под контролем. Информацию от соответствующих ведомств получаем каждый день", - заявил он.
Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.
Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что российский лидер Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.