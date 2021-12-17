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Салливан: Путин, похоже, не принял решения о вторжении в Украину

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 17 декабря 2021 22:24
Салливан: Путин, похоже, не принял решения о вторжении в Украину Фото: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину. При этом никаких изменений за прошедшую неделю на украинской границе не произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника президента США Джейка Салливана.

"Текущая оценка правительства США такова, что он (Путин - ред.) еще не принял решения (о вторжении в Украину - ред.), поэтому никаких изменений с прошлой недели на эту в этом отношении нет", - сказал Салливан на семинаре в Совете по международным отношениям.

Он добавил, что разведка США представила анализ текущей ситуации. Согласно последним данным, российские власти серьезно рассматривают сценарий вторжения в Украину и на этом фоне проводят оперативные учения.

Салливан также сказал, что по последним оценкам Россия на границе с Украиной сосредоточила десятки тысяч военных. При этом он выразил готовность США к диалогу с Москвой.

"Мы собираемся обсудить наши опасения", - резюмировал он.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России сохраняется.

Отметим, в случае вторжения России в Украину Германия может отказаться от обоих "Северных потоков".

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