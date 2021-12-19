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Україна бачить територію Росії на глибину до 400 кілометрів, - Данілов

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Неділя 19 грудня 2021 00:10
Україна бачить територію Росії на глибину до 400 кілометрів, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК Украина)
Автор: Артур Родивилов

Україна бачить територію Росії на глибину до 400 кілометрів. РНБО стежить за ситуацією на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО Олексія Данілова "Апостроф ТВ".

За його словами, сьогодні РНБО не бачить небезпеки на кордоні, проте не виключає, що вона може з'явитися в будь-який момент.

"Ми чітко розуміємо, що знаходиться на відстані до 400 кілометрів до нашого кордону. Ми розуміємо, що це за угруповання, знаємо їх чисельність, оснащення. У нас все це під контролем. Інформацію від відповідних відомств отримуємо щодня", - заявив він.

Нагадаємо, за даними американської розвідки Росія продовжує нарощувати війська на українському кордоні.

Зазначимо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає, що російський лідер Володимир Путін поки не прийняв рішення про вторгнення в Україну.

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