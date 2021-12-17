РФ продолжает наращивать войска на границе Украины после встречи Байдена и Путина, - CNN

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной несмотря на то, что на онлайн-встрече президент США Джо Байден призвал своего российского коллегу Владимира Путина снизить напряженность в регионе. По данным американской разведки, вокруг украинской территории сосредоточено более 50 батальонных тактических групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщили изданию близкие к разведке источники, в течение последних нескольких дней на границу с Украиной прибыли новые подразделения российских военных. Активные перевозки личного состава и техники отмечены как железнодорожным, так и воздушным транспортом.

По последним оценкам разведки США, возле границы Украины сосредоточено более 50 батальонных тактических групп, еще шесть находятся в пути. Каждая такая группа может насчитывать до 900 человек и представляет собой диверсифицированные и достаточно самодостаточные боевые единицы. Они могут сочетать в себе артиллерию, противотанковые средства, разведывательные и инженерные подразделения.

Издание отмечает, что такие российские батальонные тактические группы сыграли главную роль во время событий 2014 года, когда Россия захватила Крым и вторглась на Донбасс.