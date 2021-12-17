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РФ продолжает наращивать войска на границе Украины после встречи Байдена и Путина, - CNN

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Вашингтон, Пятница 17 декабря 2021 22:55
РФ продолжает наращивать войска на границе Украины после встречи Байдена и Путина, - CNN Фото: Россия продолжает наращивать войска на границе Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной несмотря на то, что на онлайн-встрече президент США Джо Байден призвал своего российского коллегу Владимира Путина снизить напряженность в регионе. По данным американской разведки, вокруг украинской территории сосредоточено более 50 батальонных тактических групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщили изданию близкие к разведке источники, в течение последних нескольких дней на границу с Украиной прибыли новые подразделения российских военных. Активные перевозки личного состава и техники отмечены как железнодорожным, так и воздушным транспортом.

По последним оценкам разведки США, возле границы Украины сосредоточено более 50 батальонных тактических групп, еще шесть находятся в пути. Каждая такая группа может насчитывать до 900 человек и представляет собой диверсифицированные и достаточно самодостаточные боевые единицы. Они могут сочетать в себе артиллерию, противотанковые средства, разведывательные и инженерные подразделения.

Издание отмечает, что такие российские батальонные тактические группы сыграли главную роль во время событий 2014 года, когда Россия захватила Крым и вторглась на Донбасс.

Напомним, ранее секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что численность российских войск на границе для вторжения в Украину недостаточна. Он добавил, что для нападения России потребуется увеличить войсковую группировку в 5-6 раз.

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что угроза вторжения России сохраняется.

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