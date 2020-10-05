Украина входит в отопительный сезон с рекордными за 10 лет запасами газа

Фото: ГТС (пресс-служба Нафтогаза)

Украина может начать экспорт газа в страны ЕС

В начале октября 2020 года объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) достиг отметки в 27,9 млрд куб. м. Это самый большой за последние десять лет уровень загрузки ПХГ.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Как отметили в пресс-службе, три украинских газохранилища - Дашавское, Богородчанское и Кегичевское - уже завершили сезон закачки 2020 года с уровнем наполнения около 99%.

По данным компании, объем закачки природного газа в ПХГ Украины за девять месяцев текущего года составляет 15,9 млрд куб. м, что на 6,3% больше, чем в 2019-м. Из них резиденты закачали 7,5 млрд куб. м газа, что по сравнению с прошлым годом меньше на 42,8%. При этом отечественные газохранилища активно пополняются нерезидентами. С начала 2020 года они закачали в ПХГ 8,4 млрд куб. м газа, что в 4,4 раза превышает прошлогодние показатели.

По состоянию на 1 октября 2020 года иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 9,7 млрд куб. м газа. Это в 4,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании-резиденты хранят в режиме "Таможенный склад" 1,3 млрд куб. м, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Режим дает возможность клиенту хранить природный газ в газохранилищах Украины до 1095 дней без уплаты налогов и таможенных сборов.

Как отметил врио гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома, Украина может получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом.

"Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет собственный экспорт газа в страны ЕС", - сказал он.

Напомним, по данным Минэнерго, в отопительный сезон Украина входит с рекордными запасами топлива.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.