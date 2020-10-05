Україна входить до опалювального сезону з рекордними за 10 років запасами газу

Фото: ГТС (прес-служба Нафтогазу)

Україна може розпочати експорт газу до країн ЄС

На початку жовтня 2020 року обсяг природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) сягнув позначки у 27,9 млрд куб. м. Це найбільший за останні десять років рівень завантаження ПСГ.

Про це повідомляє прес-служба "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, три українських газосховища - Дашавське, Богородчанське та Кегичівське - вже завершили сезон закачування 2020 року з рівнем наповнення близько 99%.

З даними компанії, об’єм закачування природного газу в ПСГ України за дев’ять місяців поточного року становить 15,9 млрд куб. м, що на 6,3% більше, ніж у 2019-му. З них резиденти закачали 7,5 млрд куб. м газу, що порівняно з минулим роком менше на 42,8%. При цьому вітчизняні газосховища активно поповнюються нерезидентами. З початку 2020 року вони закачали до ПСГ 8,4 млрд куб. м газу, що в 4,4 рази перевищує минулорічні показники.

Станом на 1 жовтня 2020 року іноземні трейдери зберігають в режимі "Митний склад" 9,7 млрд куб. м газу. Це в 4,2 рази більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Компанії-резиденти зберігають в режимі "Митний склад" 1,3 млрд куб. м, що в три рази менше, ніж у 2019 році. Режим дає змогу клієнту зберігати природний газ в газосховищах України до 1095 днів без сплати податків та митних зборів.

Як зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома, Україна може отримати додатковий дохід від реалізації газу за кордоном.

"Не виключаємо, що у разі сприятливої ситуації на європейському ринку Україна розпочне власний експорт газу до країн ЄС", - сказав він.

Нагадаємо, за даними Міненерго, в опалювальний сезон Україна входить з рекордними запасами палива.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планує використовувати запаси газу, що залишилися після опалювального сезону в підземних газових сховищах, в наступному сезоні.