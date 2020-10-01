Украина входит в отопительный сезон с рекордными запасами топлива

Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения осенне-зимнего периода. В отопительный сезон страна входит с рекордными запасами топлива.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

По данным пресс-службы, запасы топлива составляют:

угля на складах - 2,9 млн тонн, что на 1,6 млн тонн больше против соответствующего периода прошлого года (219,8%);

мазута - 48,1 тыс. тонн, что на 16,6 тыс. тонн больше против прошлого года (152,8%);

газа в подземных хранилищах - 27,8 млрд куб. метров, что составляет 136,5% против соответствующего периода прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, Украина закончила прошлогодний отопительный сезон с запасами газа на 4 млрд кубометров больше, чем в 2019 году. НАК "Нафтогаз Украины" планирует использовать запасы газа, оставшиеся после отопительного сезона в подземных газовых хранилищах, в следующем сезоне.

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объем газа в подземных хранилищах в текущем году может увеличиться до 28 млрд кубометров.