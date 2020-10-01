Україна входить в опалювальний сезон з рекордними запасами палива

На складах та у підземних сховищах накопичилися надлишки вугілля та газу
Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду. В опалювальний сезон країна входить з рекордними запасами палива.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
За даними прес-служби, запаси палива становлять:
Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планує використовувати запаси газу, що залишилися після опалювального сезону в підземних газових сховищах, в наступному сезоні.
Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що обсяг газу в підземних сховищах в поточному році може збільшитися до 28 млрд кубометрів.