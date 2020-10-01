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Україна входить в опалювальний сезон з рекордними запасами палива

Автор: Олександр Білоус

На складах та у підземних сховищах накопичилися надлишки вугілля та газу

Україна має достатні запаси енергоресурсів для проходження осінньо-зимового періоду. В опалювальний сезон країна входить з рекордними запасами палива.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

За даними прес-служби, запаси палива становлять:

  • вугілля на складах - 2,9 млн тонн, що на 1,6 млн тонн більше проти відповідного періоду минулого року (219,8%);
  • мазуту - 48,1 тис. тонн, що на 16,6 тис. тонн більше, ніж мали минулого року (152,8%);
  • газу у підземних сховищах - 27,8 млрд куб. метрів, що становить 136,5% проти відповідного періоду минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна закінчила торішній опалювальний сезон із запасами газу на 4 млрд кубометрів більше, ніж у 2019 році. НАК "Нафтогаз України" планує використовувати запаси газу, що залишилися після опалювального сезону в підземних газових сховищах, в наступному сезоні.

Нагадаємо, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що обсяг газу в підземних сховищах в поточному році може збільшитися до 28 млрд кубометрів.

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