ru ua
Сб, 12 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина вернула себе второе место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Пекине

Новина українською →
Пекин, Суббота 12 марта 2022 02:02
Украина вернула себе второе место в медальном зачете на Паралимпийских играх в Пекине Украинская сборная на паралимпиаде (Фото: sportscentre.live)
Автор: Константин Широкун

Паралимпийская сборная Украины за седьмой день соревнований завоевала шесть медалей, три из которых – золотые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Паралимпиады в Пекине.

В пятницу в Пекине украинские спортсмены завоевали шесть медалей. Все они получены в разных классах биатлонных гонок на 12,5 км. Благодаря этим наградам на седьмой день соревнований Украина вернула себе вторую строчку в общем медальном зачете. Всего за неделю национальная сборная Украины сумела завоевать уже 25 наград: 9 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых.

Интересно, что сборная Украины досрочно обновила рекорд по количеству золотых медалей на Паралимпийских играх. По 7 золотых наград украинцы завоевывали на Паралимпийских играх в 2006 и 2018 годах. Сейчас же за несколько дней до окончания соревнований в копилке украинцев уже 9 золотых наград.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2022
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
ТОП-5 фактов об играх в Пекине
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед