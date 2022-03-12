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Україна повернула собі друге місце в медальному заліку на Паралімпійських іграх у Пекіні

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Пекін, Субота 12 березня 2022 02:02
Україна повернула собі друге місце в медальному заліку на Паралімпійських іграх у Пекіні Українська збірна на Паралімпіаді (Фото: sportscentre.live)
Автор: Константин Широкун

Паралімпійська збірна України за сьомий день змагань завоювала шість медалей, три з яких – золоті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Паралімпіади в Пекіні.

У п'ятницю в Пекіні українські спортсмени завоювали шість медалей. Всі вони отримані в різних класах біатлонних гонок на 12,5 км. Завдяки цим нагородам на сьомий день змагань Україна повернула собі другу сходинку в загальному медальному заліку. Всього за тиждень національна збірна України зуміла завоювати вже 25 нагород: 9 золотих, 10 срібних і 6 бронзових.

Цікаво, що збірна України достроково оновила рекорд за кількістю золотих медалей на Паралімпійських іграх. По 7 золотих нагород українці завойовували на Паралімпійських іграх у 2006 та 2018 роках. Зараз же за кілька днів до закінчення змагань у скарбничці українців вже 9 золотих нагород.

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